Unterschiedliche Corona Regeln selbst in NRW

In den Medien beklagt man sich über unterschiedliche Regeln der Bundesländer im Umgang mit der Pandemie. Doch selbst in NRW haben die Städte ihren eigenen Weg.

Hamm verschärft die Kontaktbeschränkungen im öffentlichen Raum

Die Stadt Hamm in Nordrhein-Westfalen ist als ein Hotspot zur Zeit der Spitzenreiter in NRW.

Die Kontaktbeschränkung wurden in Hamm nun deutlich verschärft.

Im öffentlichen Raum dürfen sich maximal fünf Personen oder Angehörige von zwei Haushalten gemeinsam aufhalten.

Diese Beschränkungen gelten natürlich auch für Restaurants und Gastronomie, Geschäfte, Kultur, Freizeiteinrichtungen.

Solange der Grenzwert überschritten ist, müssen auch für private Feiern, ab einer Teilnehmerzahl von 25 Personen spätestens drei Tage vor der Veranstaltung eine Ausnahmegenehmigung beantragt werden.



Das gilt auch für Feiern in privaten Räumen.

Für den Antrag müssen zudem Listen über die voraussichtlichen Teilnehmer sowie ein Hygiene- und Infektionsschutzkonzept eingereicht werden.

Für Sport- und Kulturveranstaltungen gibt es eine Maskenpflicht für drinnen und draußen.

Nur auf dem Sitzplatz und wenn ein Abstand von 1,50 Metern eingehalten werden kann, darf die Maske abgenommen werden. Bei Sportveranstaltungen sind maximal 150 Zuschauer zugelassen.

Nur noch Feiern aus „herausragendem Anlass“ in Remscheid

Im Remscheid liegt der Grenzwert auch über der Schwelle von 50 Fällen auf 100.000 Einwohner.

In Remscheid dürfen private Feste außerhalb von Wohnungen nicht mehr stattfinden. Ausgenommen davon sind lediglich Feste aus einem “herausragendem Anlass“.

Diese Feste müssen aber grundsätzlich angemeldet werden.

Auch schon bei einer Teilnehmerzahl von 11 bis 25 Personen.

Feste mit einer Teilnehmerzahl über 25 Personen sind aufgrund der aktuellen Lage nicht gestattet.

Eine Maskenpflicht in Schulen werden wieder eingeführt, die nur dann nicht gilt, wenn die Schüler ihre festen Sitzplätze eingenommen haben.

Abwarten ob diese Maßnahmen greifen werden.