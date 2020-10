Der Katastrophenfall für Bayern ist bereits geplant!

Wegen der stark steigenden Corona-Infektionszahlen denkt man in Bayern über die Ausrufung des Katastrophenfalls nach.

In den nächsten Tagen könne dies schon notwendig werden, um auf die „dramatische Entwicklung“ besser reagieren zu können, sagte Markus Söder heute in seiner Pressekonferenz.

In Bayern hat sich in den neun Tagen die Belegung der Intensivbetten verdoppelt, in einigen Regionen drohen in den nächsten Tagen bereits Kapazitätsengpässe.

Durch die Ausrufung des Katastrophenfalls könne das Land die Verteilung der Intensivpatienten besser koordinieren, so Markus Söder.



Wir sind in einer sehr, sehr ernsten Situation

erklärte Markus Söder

Die Kontakte eines Bürgers sollten um 75 Prozent reduziert werden. Andernfalls drohe auch in Bayern die Lage außer Kontrolle zu geraten. Daher setzt man in Bayern den gestrigen Beschluss im vollen Umfang um.