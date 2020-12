Klärende Worte heute Nachmittag von Armin Laschet.



In wenigen Wochen hat sich die Zahl der Covid-19 Patienten auf den Intensivstationen in NRW vervierfacht, so Armin Laschet.



Über 1000 Menschen ringen in diesen Minuten in den Krankenhäusern um ihr Leben.

Es sind nur noch rund 15 Prozent der Intensivkapazitäten verfügbar. Tendenz stark fallend.

Die Schulen sollen grundsätzlich geschlossen oder die Präsenzpflicht ausgesetzt werden.

In NRW ist die Präsenzpflicht bereits ab Montag den 14.12 ausgesetzt.

Für Schüler ab der Klasse acht wird das Lernen vollständig auf Distanz umgestellt.

Die Kitas in NRW bleiben geöffnet,

ein Betreuungsangebot wird aber garantiert.

Armin Laschet appellierte aber an alle Eltern, die nicht darauf angewiesen seien, ihre Kinder zuhause zu lassen.

Dieses Mal werden die Alten und Pflegebedürftigen aber nicht abgeschottet Besuch kann weiter empfangen werden.

Dieses mal werden auch die Baumärkte geschlossen.