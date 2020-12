Weitgehend unbeachtet gab es gestern überraschend eine Vorzeitige Verlängerung der Verlängerung.



Die Corona Maßnahmen werden schon jetzt bis zum 10 Januar weitergeführt.

Grund dafür sind die weiterhin hohen Fallzahlen und steigenden täglichen Todeszahlen. Hier gibt es einen neuen Höchstwert von fast 500 Toten täglich.

Der Lockdown light hat bis jetzt nicht die gewünschten Erfolge erzielt trotzdem wird dieser vorgesetzt ohne nach zu schärfen.

Nur Markus Söder sprach erneut von einer möglichen kurzen, aber härteren Verschärfung der Maßnahmen.

AB dem nächsten Jahr sollen sich auch die Länder an den Kosten beteiligen. Dieses hätten die Länder auch zur Kenntnis genommen, mehr aber auch nicht.

Spätestens dann werden wir sicher mit Lockerungen rechnen können.

Mecklenburg-Vorpommern, behält sich schon jetzt vor, die Verlängerung nicht mitzumachen

Am 4.1 will man sich erneut beraten