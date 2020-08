Bundesregierung hebt Reisewarnung für vier türkische Küstengebiete auf

Urlauber können wieder einreisen, aber..

Ab sofort grünes Licht der Bundesregierung für Urlaubsreisen an die türkische Südwestküste.

Die deutsche Reisewarnung für die vier türkischen Küstenprovinzen Antalya, Izmir, Aydin und Mugla sind aufgehoben. So die Erklärung von Vizeregierungssprecherin Ulrike Demmer in Berlin. Grundlage ist eine Vereinbarung mit der türkischen Regierung über sicheren Reiseverkehr in der Corona-Pandemie. Diese enthält allerdings Auflagen, darunter Pflicht-Corona Tests für Reisende vor der Rückkehr. Zu den vier Provinzen im Südwesten der Türkei zählen auch beliebte Reiseziele rings um die Orte Kas, Bodrum oder Kusadasi.



Für andere Orte in der Türkei,

insbesondere die Metropole Istanbul,

bleibt die Reisewarnung dagegen vorerst bestehen.

Ulrike Demmer begründete die Entscheidung zur teilweisen Aufhebung der Reisewarnung des Auswärtigen Amts damit, dass in den genannten Provinzen mit etwa fünf Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern in sieben Tagen die Ansteckungsgefahr relativ gering sei.

Die Türkei hat ein spezielles Tourismus- und Hygienekonzept entwickelt.

Pflicht Corona Test vor der Rückreise

Die Türkei will alle nach Deutschland zurückreisenden Urlauber, im Land behalten

wenn diese bei der Ausreise keinen negativen Corona-Test nachweisen können.

Dieser darf nicht älter als 48 Stunden sein.

Dies gilt für alle Türkei-Reisenden, unabhängig davon, in welchen Provinzen sie sich aufgehalten haben.

Die Kosten muss der

Reisenden selber tragen.

Bei einem positiven Test muss der Reisende die Quarantäne in der Türkei verbringen.

Eine gute Maßnahme, dieses sollte bei allen Reisen gefordert werden.