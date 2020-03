Trotz des Besuchsverbot von Angehörigen und dem

Tragen von Schutzkleidung der Angestellte,

gibt es jetzt in Deutschland 50 Tote in Alten und Pflegeheimen.

Das zeigt, dass die einzelne Maßnahmen nicht ausreichen Pflegepersonal

und die Bewohner vor den Corona Virus zu schützen.

In Niedersachen gibt es in einem Heim bereits 17 Tote.

Daher hat das Land Niedersachsen jetzt einen Aufnahme stopp

verfügt. Stationen werden jetzt zusammen gelegt. Infiziertes Pflegepersonal

kümmert sich jetzt um infizierte Bewohner.

18 Mitarbeiter und 23 Bewohner sind in Wildeshausen infiziert.

Welch eine Belastung für die Pfleger, die doch eigentlich auch behandelt werden sollten.

Im Ludgerus Heim in Essen Rellinghausen ist von den infizierten Bewohnern

jetzt auch eine Person im Alter von 84 Jahren an dem Virus verstorben.

Allerdings soll es hier auch vor Erkrankungen gegeben haben, laut Radio Essen.

Die infizierten Pflegekräfte, dürfen nicht mehr

mit Bus und Bahnen zur Arbeit kommen.

Für Sie ist ein Fahrdienst eingerichtet.

Auch Heime in Steele und Fronhausen haben infizierte gemeldet.

Deutschlandweit gibt es jetzt 64000 infizierte und 566 Tote

Abstandhalten ist weiter angesagt. Allen infizierten eine hoffentlich schnelle Genesung.

#WirbleibenzuHause