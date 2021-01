Wann kommen die Bezugsscheine für FFP2 Masken?

Deutschland ein Land der knappen Güter.

Erst Masken, dann Impfstoff und jetzt Gutscheine.

Die drei Gratismasken für Personen über 60 Jahre sind schon lange aufgebraucht.

Ab dem 6.Januar sollte es Bezugsscheine über die Krankenkassen für gesetzlich Versicherte geben.

Diese Gutscheine sollen fälschungssicher sein, daher sollen sie von der Bundesdruckerei hergestellt werden.



Jetzt sollen die ersten Gutscheine fertig sein und an die Versicherten verschickt werden.

Allerdings auch noch nicht an jeden, die über 75-jährigen sind die ersten.

Danach werden die 70 -74-jährigen diese bekommen, erst dann kommen die ab 60-jährigen an die Reihe.



Allerdings werden direkt zwei Gutscheine verschickt werden.

Der erste Gutschein kann bis Februar eingelöst werden, der andere in der Zeit vom 16.2 – 15.4.

Masken soll es genügend im Handel geben.

Allerdings verlangt man in der Apotheke dafür 3,99 Euro pro Stück. Im Versand mit Lieferzeiten von 10 Tagen kann man diese dann für 2,00 Euro pro Stück bekommen.

Wie lange kann man eine Maske tragen?

Das kommt auf die Nutzungsdauer an.

Ein Facharbeiter muss diese jeden Tag wechseln.

Bei einer kurzzeitigen Tragezeit, von ca. 2 Stunden am Tag nur zum Einkaufen und Spazierengehen könnte man die Maske 1 Woche tragen, so der Daumenwert eines Apothekers auf Nachfrage.

Bei einer jetzt im Raum stehenden Tragepflicht, ausschließlich von FFP2 Masken, wie in Bayern gefordert, wird es ein Kostenfaktor für Familien mit Kindern.

Hier muss man mit Kosten von 20 – 40 Euro pro Woche je nach Bezugsquelle rechnen.