Die Polizei sucht Zeugen nach einem Verkehrsunfall zwischen einem Fußgänger und einer Autofahrerin am Freitag, 17. Januar gegen 20:15 Uhr.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr die 30-jährige VW-Up-Fahrerin die Kerckhoffstraße in Fahrtrichtung Onckenstraße. Plötzlich und unvermittelt soll ein 54-jähriger Fußgänger auf die Straße getreten und seitlich gegen das Auto gelaufen sein. Vermutlich versuchte er, seinem entlaufenden Hund hinterher zu eilen. Durch den Zusammenstoß wurde der Fußgänger schwer verletzt und in ein Essener Krankenhaus transportiert, in dem er stationär verblieb.

Anwohner oder Passanten, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim zuständigen Verkehrskommissariat 2 unter der Rufnummer 0201/829-0 zu melden.