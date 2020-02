Zwei Männer (35/40) wurden am 5. Februar im Westviertel vorläufig festgenommen - sie sollen versucht haben, aus einem Elektronikgeschäft an der Altendorfer Straße ein hochwertiges Smartphone zu stehlen.

Dem Ladendetektiv (52) waren die drei Männer recht schnell ins Auge gefallen - während einer Schmiere stand, sollen die beiden anderen Männer die Diebstahlsicherung des Ausstellungsstückes arbeitsteilig derart manipuliert haben, dass der Alarm nicht ausgelöst wurde, als sie das Kabel lösten und das Smartphone einsteckten.

Der Ladendetektiv konnte zwei der Männer (35,39) festhalten, bis die Polizei eintraf, um diese festzunehmen. Beide Männer können keinen festen Wohnsitz in Deutschland vorweisen. Der 35-Jährige ist bereits wegen ähnlicher Delikte polizeibekannt, er trug ein weiteres Smartphone bei sich, das am selben Tag in einem anderen Laden gestohlen worden war.

Der dritte Täter ist noch flüchtig. Er ist etwa 35 bis 40 Jahre alt und bei kräftiger Statur circa 165 cm groß. Zudem hat er ein arabisches Aussehen mit schwarzen Haaren und schwarzem Vollbart.

Zeugen, die Angaben zur Identität und/oder dem Aufenthaltsort des flüchtigen Komplizen machen können, werden gebeten, sich unter der 0201/829-0 zu melden.