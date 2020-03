Ein schwerer Verkehrsunfall in Frohnhausen war Ende Februar in allen bundesweiten Medien. Ein 66-Jähriger ist nun an den Folgen seiner Verletzungen verstorben.



Am 29. Februar meldeten mehrere Passanten an der stark frequentierten Kreuzung Berliner Straße, Ecke Frohnhauser Straße einen schweren Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Menschen.

Demnach ist eine BWM-Fahrerin in eine Gruppe von ein- und aussteigenden Fahrgästen einer Straßenbahn der Linie 109 gefahren sein. Wir berichteten.

Ein 66-jähriger Mann aus Frohnhausen wurde bei dem Unfall lebensgefährlich verletzt. Am heutigen Tag, 20. März, verstarb der Mann an den Folgen seiner schweren Verletzungen.