Da staunten die Menschen in Altendorf nicht schlecht als kurz vor Weihnachten zwei Schäferinnen mit ihren tierischen Gefährten "Monster" und "Batman" auf dem Kirchplatz der Gemeinde St. Mariä Himmelfahrt vorbeischauten.

Die Aktion wurde durch das Gründerbüro des Bistums Essen gefördert und ging aus einem Wettbewerb hervor, wer die originellste Idee zur Feier von Advent und Weihnachten während der Corona-Pandemie hat.

Neben den Schafen wurden auch Krippenfiguren aufgestellt. Adventliche Musik brachte zusätzliche Weihnachts-Stimmung. Außerdem konnten Passanten einen "Segen to go" erteilt bekommen und eine Messdienergemeinschaft bot das Friedenslicht aus Bethlehem zum Mitnehmen an.