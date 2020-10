Diakoniepfarrer Andreas Müller konnte am 01. Oktober, 82 zukünftigen Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner am Ev. Fachseminar für Pflegeberufe in Essen zum Start des neuen Ausbildungsjahrgangs herzlich begrüßen. Er dankte im Namen der diakonischen Träger des Fachseminars allen Auszubildenden für Ihre Entscheidung, sich in diesem sozialen Beruf zu engagieren und wünschte für die nächsten drei Jahre dazu Gottes Segen.

„Sie erlernen einen Beruf, der eine hohe Kompetenz an Fachlichkeit und Empathie erfordert“, betonte Pfarrer Müller und unterstrich, die damit verbundene Verantwortung gegenüber den zu pflegenden Menschen. „Um diese herausfordernde Aufgabe zu meistern, bedarf es einer fundierten theoretischen und praktischen Ausbildung. “ Er sei sicher, dass all Auszubildenden diese qualifizierte Ausbildung "durch das bewährte Team des Evangelischen Fachseminars und den engagierten Praxisanleitungen an den verschiedenen Einsatzorten erhalten.“

11 diakonische Träger der Altenhilfe und die Evang. Kliniken Essen-Mitte haben sich Ende des letzten Jahres zu einer weitreichenden Kooperation in der neu organisierten Pflegeausbildung entschlossen. Gemeinsam mit weiteren Trägern bilden sie eine starke Partnerschaft für den Gesundheitsstandort in der Stadt. Das Evangelische Fachseminar für Pflegeberufe wurde 1974 gegründet und ist In der Trägerschaft des Martineums, der Adolphi Stiftung, der Diakoniestationen und des Diakoniewerks. Am Standort in Essen-West werden zurzeit ca. 340 Schülerinnen und Schüler zusammen mit über 70 ambulanten bzw. stationären Pflegeeinrichtungen dual zur Pflegefachkraft ausgebildet.

Die neue generalistische Pflegeausbildung bereitet die Auszubildenden in drei Jahren auf Ihre anspruchsvolle Tätigkeit in der Kinder-, Kranken- und Altenpflege vor.

„Die frisch gebackenen Auszubildenden erhalten zurzeit, bei einer tariflichen Ausbildungsvergütung 1.140 Euro monatlich im ersten Ausbildungsjahr“, so der Schulleiter des Ev. Fachseminar Holm Schwanke, „Das kann sich im Vergleich mit anderen Berufsausbildungsvergütungen durchaus sehen lassen.“

Interessierte können sich ab sofort für den nächsten Ausbildungsstart im April 2021 von montags bis freitags in der Zeit von 08.00 bis 15.00 Uhr am Ev. Fachseminar bewerben (per email: info@ef-essen.de oder telefonisch: 0201 503573).