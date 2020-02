Das angekündigte Wetter zum Karnevalswochenende ließ nichts Gutes erahnen, Regen und wieder mal Sturm sollte es geben.

Also am Freitag nochmal schnell in die Gruga zum Parkleuchten, obwohl ich eigentlich keine Zeit hatte, aber es musste sein, auch wenn es etwas später wurde.

Auf jeden Fall war es trocken, aber ein recht kühler Wind zog umher, aber egal wir können uns die trockenen Tage zur Zeit nicht aussuchen.

Und deshalb war es auch recht voll in der Gruga und ich musste mich auch mal an den beleuchteten Objekten anstellen.

Aber so kommt man dann auch mal mit den Leuten ins Gespräch, und kann seine persönlichen Erfahrungen weiter geben, z.B. das ein Handy auch ohne Blitz heutzutage sehr schöne Motive aufnehmen kann 😉😃

Und so kam eins zum anderen, und die Zeit war wieder mal viel zu kurz, denn um 21.55 Uhr ging plötzlich und ganz "unerwartet" oberhalb vom Waldsee das Licht aus, und da stand ich wieder im dunkeln da, wie immer! 😂🤣

Aber mal schauen vielleicht geht's ja am kommenden Wochenende mit den anderen LKlern weiter, wenn das Wetter mitspielt. 🌞🌤⛅

Gruß Markus