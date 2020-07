Nachdem ein Discounter den Standort an der Kreuzung Berliner Straße/Röntgenstraße aufgegeben hatte, war das Gelände in den letzten Jahren zu einer Schmuddelecke verkommen. Eingeschlagene Scheiben und Türen,Graffiti, ein schwunghafter privater Autohandel, ungepflegtes Grün , entsorgte Einkaufswägen und Sperrmüll machten das Gelände zu einem Schandfleck. Offenbar fühlte sich keiner so richtig zuständig. Doch nun die Wende!

Auf dem Gelände sollen eine 5-zügige Kindertagesstätte mit einer Wohnung im Dachgeschoss und 7 KFZ-Stellplätzen entstehen. Die Bauarbeiten haben bereits begonnen. Eine schöne neue Bestimmung für das Gelände.

Anmerkung:

Persönlich fände ich es allerdings passender, wenn man statt der Abkürzung und dem wenig aussagekräftigen Kunstwort KITA wieder den schönen alten sinngebenden Begriff Kindergarten verwenden würde, der von 45 Ländern in aller Welt übernommen wurde.

Nur in seinem Ursprungsland hat man ihn ohne Notwendigkeit aufgegeben.

Hier deshalb ein Plädoyer für den Begriff Kindergarten von Martin M.Textor.

Quelle: https://www.kindergartenpaedagogik.de/fachartikel/kita-politik/bildungspolitik/1666