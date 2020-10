Der Dom St. Blasius ist 62 Meter hoch und die Kirchenkuppel hat einen Durchmesser von 36 Meter.

Zur 200-Jahrfeier (1983) wurde der Dom restauriert.

Die freistehenden Säulen bekamen einen Stuckmarmormantel.

Die Innenansicht wurde ganz in weiß gehalten. Was mir persönlich sehr gefällt, obwohl es auch

andere Meinungen zu diesem in weiß gehaltenen Dom gibt.