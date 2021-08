Ein Rundgang um den Niederfeldsee

An einem leicht bewölktem Nachmittag machte ich mit der Kamera einen

Rundgang um den Niederfeldsee.

Als erstes vielen mir die Kanadagänse und Nielgänse auf.

So eine große Anzahl von Tieren waren in diesem Jahr noch nicht da. Sogar ein Trauerschwanpaar

hat sich für kurze Zeit eingefunden.

An der Promenade sind die Blätter der Bäume schon gelb gefärbt.

Sind das die ersten Anzeichen vom Herbst?

Die ersten Bewohner der neuen Häuser sind auch schon eingezogen.

Es fängt etwas zu nieseln an, ein paar Fotos habe ich noch gemacht, die ich euch zeigen möchte.