Nach langer Corona-Pause kommt das Rudelsingen mit David Rauterberg und Matthias Schneider am Dienstag, 9. November, zurück nach Essen.

Beim Rudelsingen kommen bundesweit Menschen zusammen, um miteinander Musik zu erleben. Generationenübergreifend wird der eigene Gesang Teil eines Chores. Viele Lieblingshits stehen bei jedem Abend auf dem Programm – Rockklassiker treffen auf Schlager und Chansons und Radio-Hits auf Kinderlieder.

„Singen ist für uns alle ein Grundbedürfnis, das Rudelsingen ist der beste Ausdruck und Beweis für diese Sehnsucht der Menschen“, sagt Vorsänger David Rauterberg. Er begleitet das Rudel gemeinsam mit Matthias Schneider am Piano. Ein bunter Mix aus Hits und aktuellen Radiosongs lässt keine Wünsche offen. Die Texte werden mit einem Beamer für alle gut lesbar an eine Leinwand projiziert.

Es gibt noch Restkarten

Das Essener Rudelsingen startet am Dienstag, 9. November, um 19.30 Uhr in der „Zeche Carl“, Wilhelm-Nieswandt-Allee 100. Auf der Website www.rudelsingen.de gibt es noch Restkarten. Geimpfte, genesene und getestete Gäste (Test nach den jeweils aktuell gültigen Vorgaben) werden gebeten, den entsprechenden Nachweis samt Lichtbildausweis zur Einlasskontrolle mitzubringen.

Der Eintritt kostet im Vorverkauf 13 Euro und an der Abendkasse 14 Euro, der Einlass beginnt um 18.30 Uhr. Der Veranstaltungssaal ist bestuhlt, am Sitzplatz darf der Mund-Nasen-Schutz abgelegt werden.