Das noch junge Bürger*innenbegehren RadEntscheid Essen lädt wieder zum Gesamttreffen ins Fachgeschäft für Stadtwandel ein: Donnerstag, den 6.2. um 19 Uhr in der Gemarkenstr. 72, Essen-Holsterhausen. Neue Interessierte und Unterstützer*innen sind herzlich willkommen. Die Initiative setzt sich für eine bessere Rad-Infrastruktur in Essen ein und will im Frühjahr mit der Unterschriftensammlung beginnen.

Es werden 15 000 Unterschriften benötigt, damit sich der Rat der Stadt Essen mit dem Bürger*innen begehren beschäftigen muss und aus Essen endlich eine echte Fahrradstadt werden kann, auch und gerade für Wege in die Innenstadt!

Homepage: https://radentscheid-essen.de/ Facebook: @RadEntscheid.Essen Twitter/Instagram: @radentscheid_e