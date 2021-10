Seit dem 1. Oktober lädt die Stadt Essen zum Light Festival ein und leuchtet für interessierte Besucher noch bis zum 10. Oktober.

Über 20 Künstler/innen aus acht Nationen lassen die Innenstadt an 18 Stationen bunt leuchten und erstrahlen.

Einige dieser Spielorte möchte ich Euch nun vorstellen:

Am Dom könnt ihr euch "DOM O POLY" ansehen; ein 3D-Videomapping von Hannes Neumann.

Hier die Lichtinstallation "MARS" von Luke Jerram. Man kann den Planeten gar nicht übersehen. Er erstrahlt über der Kettwiger Straße.

Bei "THE PLASTIC WE LIVE WITH" kann man gut erkennen, dass sich viele Lichtattraktionen mit Themen wie Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung beschäftigen.

Im Vorfeld wurden 8000 Plastiktüten für dieses Kunstwerk gesammelt. Das Künstlerkollektiv Luzinterruptus zeigt mit "THE PLASTIC WE LIVE WITH" wie verantwortungslos Menschen Müll produzieren, der achtlos in unseren Wäldern und Ozeanen entsorgt wird.

Hier ein Foto vom unbeleuchteten Kunstwerk, wo man meiner Meinung nach auch besser erkennen kann, dass es sich um Plastiktüten handelt.

Hier ein Foto des beleuchteten Kunstwerks. Wenn man nicht weiß, dass es sich um Plastiktüten handelt, könnte man auch denken, dass es Transparentpapier oder Folien sind.

Die Lichtinstallation "GREENHOUSE EFFECT" von Maro Avrabou und Dimitri Xenakis zeigt ein Auto, in dem sich grün beleuchtete Pflanzen befinden. Das Auto wird als Symbol für Bewegung und Freiheit in Relation zum Treibhauseffekt gesetzt.

Hier zeige ich euch noch die Lichtinstallation "LIGHTFALL":

Die soziale Lichtinstallation "BAUM DER WÜNSCHE":

Die Lichtinstallation "NEUTRINO":

Ich habe euch nun 7 der 18 Spielorte vorgestellt. Guckt euch den Rest einfach selbst vor Ort an. Die Wege/Richtungen zu den Kunstwerken sind gut beschildert.

Es werden aber auch Führungen angeboten. Karten gibt es online oder in der Tourist Info. Vor den Spielorten gibt es jeweils einen Selfie Point für das ideale Foto.

Unbedingt solltet ihr euch auch "LICHT & SEGEN" ansehen.

In der Marktkirche befindet sich ein Labyrinth auf dem Boden.

Täglich zwischen 20 und 21 Uhr gibt es die Beats der DJs Henak und Metrapha. Der Eintritt ist frei. Die Marktkirche ist an den Festivaltagen von 15 - 21 Uhr geöffnet.

Die dunkle Jahreszeit beginnt. Lasst sie durch das Essen Light Festival mit Farbe und Licht erstrahlen.