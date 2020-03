Ab sofort veröffentlicht die Evangelische Kirche in Essen einen Online-Kurzgottesdienst für jeden Sonn- und Feiertag. Die rund 15minütige Feier wird bereits an jedem Freitagabend bzw. zwei Tage vor dem jeweiligen Feiertag gegen 15 Uhr im YouTube-Kanal „Evangelisch in Essen“ des Kirchenkreises und auf der Homepage kirche-essen.de stehen.

Zum Ablauf zählen das Entzünden der Kerzen, zwei Lieder auf dem Klavier oder der Orgel, eine Ansprache, Fürbitten und ein Segenswort. Die Online-Predigt ist kein Ersatz für die Gottesdienste, die wegen der Corona-Krise mindestens bis einschließlich 19. April entfallen müssen. Aber sie kann – wie auch andere Aktionen und Initiativen – ein Zeichen der Verbundenheit, der Solidarität und bleibenden Gemeinschaft mit Gott sein. Die Kurzpredigt zum Auftakt für Sonntag, 22. März, hält Pfarrerin Tabea Meyer aus der Evangelischen Kirchengemeinde Haarzopf; für die Musik sorgt der Kirchenmusiker Michael Drews. Rebecca Lackmann, Pfarrerin in der Evangelischen Gehörlosengemeinde Essen, dolmetscht die gesprochenen Texte in die Gebärdensprache.

Link zum Video: Online-Kurzgottesdienst für Sonntag, 22. März 2020