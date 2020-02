Am gestrigen Samstag, den 01.02.2020, öffnete der Gruga Park wieder seine Pforten, um seine Gäste mit dem jährlichen Parkleuchten zu verzaubern.

Eine Horde hungriger Pinguine empfängt die Gäste auf der großen Eingangswiese, in Reih und Glied aufgestellt zum Angriff bereit; oder warten sie nur auf das Känguru um endlich den finalen Schlag auszuführen. Nichts genaues weiß man nicht.

Ansonsten sind Evergreens wie der bunt beleuchtete Baumweg und das grün erhellte Lindenrund vertreten. Ein neues Laserspektakel von „World Of Lights“ am Grugasee zieht die faszinierten Zuschauer in ihren Bann, während die Wasserfontaine sprühend als Leinwand dient und einige zu aufdringliche Schaulustige bei günstigen Windverhältnissen gelegentlich eine Dusche verpasst. Eltern, packt vorsichtshalber ein Handtuch ein, damit der Spaß nicht ins Wasser fällt.

Man könnte meinen, das Thema dieses Jahres lautet "Augenschmaus", überall begegnen einem Augen in verschiedenen Varianten und erinnern einen an das Sinnesorgan, was für uns Menschen, in der heutigen Zeit, als das Wichtigste zu sein scheint.

Ein Besuch lohnt sich wie jedes Jahr allemal. Die Selfie-verliebte Generation kommt genauso auf seine Kosten, wie die Hobbyfotografen, oder einfach nur der 08/15 Lichtinstallationsbetrachter und Spaziergänger. Für Dauerkartenbesitzer ist der Eintritt kostenlos. Infos zur Veranstaltung gibt es hier: http://www.grugapark.de/aktuell.html

Viel Spaß.