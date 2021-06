Anlässlich des Beethovenjubiläums hatte das Ensemble Ruhr im letzten Jahr „Ensemble Ruhr&KIDZ – Mit Beethoven unterwegs in Essen“ auf dem Plan. Das Projekt startete bereits Anfang 2020 mit einer Schreibwerkstatt in vier Essener Grundschulen.

Die Kinder schrieben einen Songtext über die Schule und ihren Stadtteil. Dann kam der Stillstand. Mit einem angepassten Konzept soll mit einem Jahr Verspätung das öffentliche Konzert am 17. Juni in der Kreuzeskirche stattfinden.

Wiener Klassik und Essener Rap

Das Pandemiejahr erfordert kreative und schnelle Lösungen. So hat auch das Ensemble Ruhr kurzerhand sein Projekt angepasst und umgeschrieben. Eigentlich sollte ein großer Kinderchor gemeinsam mit den Musikerinnen und Musikern des auf der Bühne stehen. Die Raps der Mädchen und Jungen kommen nun vom Band und sind, kombiniert mit Fotos der Kinder, zwischen vier ausgewählten Quartettsätzen von L. v. Beethoven zu hören. Mario Stork hat die Begleitung geschrieben. Zeitgenössische Kompositionen des Gelsenkirchener Komponisten Michael Em Walter verbinden Beethovens Musik mit den Beiträgen der Kinder. In den sozialen Medien läuft derzeit eine Abstimmung. Die Frage lautet: Welches Beethoven-Stück passt am besten zu Altenessen, Bergerhausen, zum Südviertel oder zur Innenstadt? Auch das Voting sollte ursprünglich live von einem Streichquartett des Ensemble Ruhr an öffentlichen Plätzen durchgeführt werden. Wenn es möglich sein sollte, macht sich das Quartett aber noch auf die Reise. Also Augen und Ohren auf!

Das Konzert

Das Konzert beginnt am 17. Juni um 18 Uhr in der Kreuzeskirche. Der Eintritt ist frei. Einlass finden vollständig Geimpfte, Genesene und Leute mit Negativtestnachweis, der höchstens 48 Stunden alt ist. Es besteht Maskentrage- und Abstandspflicht. Weitere Infos: www.forum-kreuzeskirche.de.