...Ende DEZEMBER 2019

Gedanken Gefühle Meinungen ...

zum

Jahreswechsel

Jahresende

Jahresbeginn

Endlich ist es ein wenig kälter da draußen, schließlich ist es Ende Dezember, fast schon Januar.

Der Januar ist schließlich ein klassischer Wintermonat. Mit derzeit sonnigen weit über Null Grad ist es ein wenig zu mild, für diese Jahreszeit und um Weihnachten herum dieser ganze lauwarme Regen hatte wieder einmal ein wenig enttäuscht.

Nun, doch was ist heute schon noch klassisch, normal und gewöhnlich?! Die Welt verändert sich, rasant schnell, und die Klima-Veränderungen sind in aller Munde. Was soll´s, manches können wir nun nicht mehr ändern, das Wetter ist irgendwie hinzunehmen und auszuhalten, und manchmal überraschend.

Überraschend schön.

Ich spaziere also zwischen den Jahren so daher, schaue, rieche, atme…und gebe mich meinen Gedanken hin.

Wieder geht ein Jahr, ein Neues kommt.

Die Sonne steht tief und blendet mich manchmal fast ein wenig.

Viele Menschen sind unterwegs, kaufen ein, müssen arbeiten oder genießen einfach daher spazierend das schöne nach-weihnachtliche Wetter. Kraft tanken, vielleicht. Es ist dennoch stiller, als sonst im Alltag.

Bald, an Silvester, wird es dann noch einmal so richtig laut.

Ganz bald. Ich mag diese KNALLEREI, Böllerei nicht sonderlich,

aber laute Musik mag ich.

Na, immerhin... :-)

Zwischen den Jahren, ich laufe weiter, beobachte dieses, mal´ jenes und werde später auch noch viel zu tun haben, klar. Wie immer.

Das Wetter, das Klima, die Umwelt und so viele andere Dinge, private und auch die ganz „großen“ gesellschaftlichen Themen ziehen in diesen wenigen Minuten an mir vorbei. Fast fühle ich mich gedanklich überfordert, doch dann schaue ich wieder gen´ Himmel und gehe einfach weiter und genieße diese letzten Stunden, Tage in diesem Jahr.

Wieder einmal zum Ende dieser zwölf Monate stelle ich fest, wie schnell alles ging, wie viel und doch wie wenig sich so im Laufe der Zeit verändert, verändern kann.

Endlich ist es ein wenig kälter da draußen, und dafür wärmer da drinnen, im Herzen.

Dieses Jahr geht, ein NEUES kommt.

Weiter der Sonne entgegen bestreite ich meinen Spazierweg, und meine Gedanken werden zu Gefühlen, oder ist es etwa umgekehrt!?!

Weiter, immer weiter, zurück geht eh´ nicht…

Ein weiterer Jahreswechsel steht nun bevor, und doch ist es ein Tag wie (fast) jeder Andere.

Zwischen den Jahren … nun, bald nicht mehr.

Auf ein NEUES!

.....................................

SPONTAN 31.12.19

TEXT+Fotos AAT, Dez.2019