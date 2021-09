Für alle Fans der Kettwiger Drachenbootregatta: Endlich gibt es Licht am Ende des Tunnels und die Veranstalter sind momentan sehr zuversichtlich, dass in diesem Jahr die „24. Kettwiger Drachenbootregatta“ im Rahmen des „31. Kettwiger Herbst-Cup“ ausgetragen werden kann.

Die Teilnahmebedingungen richten sich immer nach der aktuellen Corona-Schutzverordnung. Das Veranstaltungsgelände wird eingezäunt. Für Teilnehmer und Zuschauer gilt momentan das 3-G-Prinzip (genesen, geimpft, getestet). Eine Registrierung ist erforderlich. Für Zuschauer (Anzahl hängt von der Verordnung ab!) wird ein Eintrittsgeld von sechs Euro zur Finanzierung der Schutzmaßnahmen erhoben. Achtung: ab 11. Oktober sind auch die Schnelltests kostenpflichtig. Man bemüht sich, ein Testzentrum vor Ort einzurichten.

Paddeln in drei Rennen

Wie in den vergangenen Jahren wurden bei der Fun-Regatta zum Saisonabschluss Rennen in der King-Size-Klasse (18 Paddler + 1 Trommler) und Small-Size-Klasse (10 Paddler + 1 Paddler) ausgeschrieben. Das Event ist sehr kurzweilig. Innerhalb von zweieinhalb Stunden zwischen 13 und 15.30 Uhr paddeln alle Mannschaften drei Rennen.

Die Onlinemeldung www.regatten-in-kettwig.de/06drachen/Onlinemeldung/drachonline.php ist freigeschaltet!

Das Kettwiger Herbst-Cup Team 2021 hofft, dass auch in diesem Jahr zahlreiche Mannschaften den Weg in den Kettwiger Ruhrbogen finden und die Sonne auf ein tolles Event scheint.