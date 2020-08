Zukunftsfähiges Konzept für Warenhaus benötigt

FDP-Fraktionsvorsitzender Hans-Peter Schöneweiß zeigt sich erleichtert über die Entscheidung des Galeria Karstadt Kaufhof-Konzerns, nicht nur die Hauptzentrale in Essen beheimatet zu lassen, sondern auch das Warenhaus im Limbecker Platz fortzuführen: „1200 Angestellte in der Zentrale im Essener Süden können ebenso aufatmen wie die zahlreichen Beschäftigten in der Essener Innenstadt. Die ist ein wichtiges Zeichen für den Standort Essen und die weitere Entwicklung unserer City.“

Die Freien Demokraten sehen nun alle Akteure in der Pflicht, die Attraktivität des traditionsreichen Unternehmens zu steigern und zielt damit auch insbesondere auf die politischen Entscheidungsträger vor Ort. „Sowohl der Limbecker Platz an sich als auch das umliegende Quartier müssen einen Imagepush erleben. Und dieser muss schlussendlich auch zielgerichtet auf kauffreudiges Publikum ausgerichtet sein. Wer die Einkaufsstadt erhalten will, darf sich bspw. verkaufsoffenen Sonntagen nicht weiter verschließen“, so Schöneweiß.