Mit Erleichtern nimmt die FDP-Fraktion im Rat der Stadt Essen zur Kenntnis, dass die Stadtverwaltung dem Vorschlag der FDP-Fraktion folgte und jetzt das komplette „Essential by Dorint Essen“-Hotel in Essen-Rüttenscheid zur Unterbringung weiterer ukrainischer Flüchtlinge für ein komplettes Jahr angemietet hat. Knapp 200 Zimmer werden dort in Kürze zur Verfügung stehen.

„Wir sind froh, dass die Verwaltung auch gegen die Stimmen von CDU/Grüne jetzt die Möglichkeit von Hotelanmietungen genutzt hat, um die immer weiter ansteigende Anzahl von Flüchtlingen aus der Ukraine menschenwürdig unterzubringen“, so Hans-Peter Schöneweiß, Vorsitzender der FDP-Fraktion. „So verbessern wir die Qualität der Erstunterbringung der Geflüchteten deutlich.“

Die FDP-Ratsfraktion setzt sich auch weiterhin dafür ein, bei Bedarf zunächst weitere Hotels anzumieten, bevor erste Sporthallen belegt werden müssten.

Hans-Peter Schöneweiß, Vorsitzender der FDP-Fraktion. „Zum einen ist es wichtig, dass die Menschen aus der Ukraine erst einmal ankommen und zur Ruhe kommen können. Und das ist in einem Hotel sicherlich viel besser möglich, als in einer großen Sporthalle ohne Privatsphäre. Zum anderen aber müssen wir auch die Sportvereine und Sportler in unserer Stadt entlasten und ihnen die Möglichkeit geben, so lange es geht, die städtischen Sporthallen für ihr Angebot zu nutzen.“

Foto: Davis Schrapel / pixelio.de)