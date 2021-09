Menschen sterben im Mittelmeer, an Europas Küsten, auf der Balkanroute und in den Wüsten.

         Das geht uns alle an!

Die Rettungskette für Menschenrechte, die am 18.09.2021 von der Nordsee bis zum Mittelmeer reichen soll, steht für die Forderung nach einem humanen und gastfreundlichen Umgang mit Menschen, die aus ihrer Heimat fliehen mussten.

Die Stadt Bochum hat sich zum sicheren Hafen für Flüchtlinge erklärt. Wir haben Platz! Diesem Versprechen müssen jetzt Taten folgen!

Die OMAS GEGEN RECHTS Bochum & West sind zuständig für die Organisation der Menschenkette auf dem Bochumer Stadtgebiet und rufen alle Mitbürger*innen, die ihre Solidarität mit den geflüchteten Menschen zeigen wollen, zur Teilnahme auf.

Treffpunkt: 11:30 Uhr, Bongardstraße / Ecke Große Beckstraße