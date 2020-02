Das Essener Städteteam der paneuropäischen Partei Volt hat Dennis Schneider am 16. Februar 2020 im Unperfekthaus zum neuen Citylead gewählt. Damit wird der 38-Jährige das Städteteam in der Ruhrgebietsstadt für das Jahr der Kommunalwahlen leiten. Dennis Schneider ist in Essen als Projektmanager tätig und seit 2019 Parteimitglied bei Volt.

Schneider löst mit der Wahl seinen Vorgänger Olaf Traute ab, der im Juli 2019 das Städteteam in Essen gründete. Inzwischen zählen etwa 30 Mitglieder und aktive Unterstützer*innen zum Team.

Über Volt

Europäische Herausforderungen brauchen europäische Lösungen. Dabei stoßen nationale Parteien an ihre Grenzen und populistische Versprechen setzen den Frieden in der EU aufs Spiel. Volt ist eine Bewegung und Partei für ganz Europa. In über 30 Ländern bewegen die Mitglieder von Volt Bürgerinnen und Bürger dazu auf lokaler, nationaler und europäischer Ebene, Politik neu zu denken und mitzugestalten. Und mit der Europawahl im Mai 2019 zog Volt sogar in das EU-Parlament ein.