Auf dem Weg nach Haltern

Leider ist eine Signalanlage defekt und die Züge fallen aus.

Also bleibe ich in Essen.

Vor Wellensteyn zeigt eine Artistin ihr Können auf einem Hochrad.

Sie jongliert mit Keulen und Messern.

Viel Betrieb in der Innenstadt.

Leider viel zu viele Pfandsammler.

Vor mir sitzt ein älterer Mann im Park.

Viele Taschen und Tüten. Ob es sein ganzer Besitz ist?

Als er weg geht, geht ein anderer Mann hin und sammelt Zigarettenkippen vom Boden auf.

Ein paar Züge sind für ihn noch dran.

Einige hat die Müdigkeit übermannt und sie schlafen wo sie gerade sind.

Da lob ich mir doch die Heide in Haltern am See.