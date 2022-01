Neben dem regelmäßigen Impfangebot in den vier temporären stationären Impfstellen organisiert die Stadt Essen auch Sonder-Impfaktionen. Nun stehen zwei weitere Termine fest, nämlich Sonntag, 16. Januar, 10 bis 16 Uhr, Altenessen, Zeche Carl, Wilhelm-Nieswandt-Allee 100 und Samstag, 29. Januar, 19 bis 2 Uhr, Innenstadt, turock disco, live-club & lounge, Viehofer Platz 3 (Jeder bei dieser Aktion Geimpfte erhält nach der Impfung ein alkoholfreies Freigetränk.



Die Impfung erfolgt mit einem mRNA-Impfstoff, also BioNTech/Pfizer oder Moderna. Eine Auswahl des Impfstoffs ist nicht möglich. Welcher Impfstoff in welchem Fall genutzt wird entscheidet das ärztliche Personal vor Ort. Bei Impfungen von 12- bis 15-Jährigen muss ein Erziehungsberechtigter anwesend sein.

Bürger, die sich bei einer dieser Aktionen erstmals impfen lassen, können ihre zweite als auch die Auffrischungsimpfung im Rahmen anderer Impfaktionen, in den vier temporären stationären Impfstellen sowie in niedergelassenen Arztpraxen erhalten.

In der kommenden Woche können sich Bürger ab 12 Jahre darüber hinaus am Montag, 10. Januar, von 11 bis 17 Uhr, sowie am Dienstag, 11. Januar, und Donnerstag, 13. Januar, jeweils von 10 bis 17 Uhr, im AOK-Haus, Friedrich-Ebert-Straße 49, erst- und zweitimpfen sowie boostern lassen.