Das Schadstoffmobil der Entsorgungsbetriebe Essen (EBE) steht in der kommenden Woche jeweils von 9 bis 13 Uhr am Mittwoch, 2. Februar, in Werden, Platz der Werdener Feintuchwerke und am Freitag, 4. Februar, in Steele, Dreiringplatz.

Am Schadstoffmobil können schadstoffbelastete Abfälle in haushaltsüblichen Mengen kostenlos abgegeben werden. Unter anderem werden Batterien, Farben und Lacke, Leuchtstoffröhren, Lösungsmittel, Pflanzengifte, Chemikalien und Spraydosen entgegen genommen.

Schadstoff-Annahme auf dem Recyclinghof Altenessen

Dienstags und donnerstags, von 9 bis 18.40 Uhr und samstags, von 9 bis 15 Uhr nehmen die nehmen die Entsorgungsbetriebe außerdem Schadstoffe auf dem Recyclinghof Altenessen an der Lierfeldstraße kostenlos entgegen. Weitere Informationen sind unter www.ebe-essen.de zu finden.