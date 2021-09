Nach einer Zwangspause am vergangenen Wochenende durfte Rot-Weiss Essen am Freitagabend wieder aktiv ins Spielgeschehen eingreifen. Gegen den VfB Homberg feierten die Essener vor 9.000 Zuschauern einen souveränen 3:0-Sieg und sind gut gerüstet für das Spitzenspiel der Fußball-Regionalliga West am kommenden Dienstag (19 Uhr) bei Preußen Münster. Die Münsteraner ließen zeitgleich beim 1:1 im Auswärtsspiel bei RW Ahlen zwei Punkte liegen.

Nach zwölftägiger Pause dominierten die Rot-Weissen von Beginn an das Spiel. Nach nicht einmal zehn Minuten hatten viele Fans schon den Torschrei auf den Lippen, als Simon Engelmann an die Latte schoss. Den Abpraller nahm Dennis Grote und traf einen Gegenspieler, und viele im Stadion forderten Elfmeter.

Kurz danach befand sich der Ball zum ersten Mal im Homberger Tor. Doch der Treffer von Simon Engelmann fand aufgrund einer Abseitsposition keine Anerkennung.

In der 25. Minute war es dann aber soweit. Luca Dürholtz erlief sich einen schönen Steilpass und überlupfte den Homberger Torhüter Grokowski sehenswert. Fünf Minuten vor der Pause erzielte Simon Engelmann sein zweites Abseitstor.

Debüt von Bastians

Mit einer völlig verdienten Führung für die Rot-Weissen ging es in die Kabinen. Nach der Pause spielte weiterhin fast nur RWE, aber nach und nach wurden die Gäste etwas mutiger.

Nach einer guten Stunde kam Erolind Krasniqi für Cedric Harenbrock ins Spiel. Eine Viertelstunde vor Spielende wechselte Trainer Christian Neidhart Zlatko Janjic für Simon Engelmann ein. Kurz danach feiert, der unter der Woche neu verpflichtete Felix Bastians sein Pflichtspiel-Debüt. Er kam für Felix Herzenbruch auf den Platz. Unmittelbar danach erzielte Jose-Enrique Rios Alonso das 2:0 (79.) für RWE. Einen Kopfball von Bastians nach Essener Ecke konnte Homburgs Torhüter Philipp Gutowski nur nach vorne prallen lassen, Essens Nummer 23 verwertet per Hacke. Zum Wiederanpfiff kam Oguzhan Kefkir für Kevin Holzweiler. Der Wechsel war noch nicht verkündet, da legte RWE nach: Aus halblinker Position schlenzte Erolind Krasniqi nach Doppelpass mit Kefkir ins lange Eck. Kurz danach war Schluss und Rot-Weiss Essen feierte einen hochverdienten Heimsieg.