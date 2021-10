Saisonbeginn 2021/2022und interne Veranstaltungen!!1

Liebe Schachfreunde,

die Saison 2019/2020 ist nun beendet. 2019/2020? Ja genau, da aufgrund der Coronapandemie die Saison sich so lange hingezogen hat.

Ab dem 01.10.2021 starten wir wieder in eine neue Schachsaison.

Vorab zwei Informationen!!

Die erste und zweite Mannschaft sind aufgestiegen!! Die erste Mannschaft spielt in der kommenden Saison in der Verbandsliga, die Zweite in der Verbandsbezirksliga. Dazu erst einmal herzlichen Glückwunsch!! Und das zum 50. Bestehen des Schachclubs!

Wer unsere Teams für die kommende Saison verstärken möchte, ist herzlich eingeladen, uns jeweils dienstags und freitags ab 19:30 Uhr in unserem Klubheim (Dechenstr. 20, 45143 Essen) zu besuchen. Für die Jugendlichen beginnt das Training jeweils um 18:00 Uhr. Ihr könnt uns auch telefonisch unter der Nummer 0201/623337 erreichen. Weitere Informationen findet Ihr über den Link www.listiger-bauer.de .Bitte denkt beim Betreten der Räumlichkeiten an die Maskenpflicht und die AHA-Regeln. Auch sind die 3G-Regeln (getestet, geimpft und genesen) zu beachten, da sonst der Zutritt gemäß Verordnung nicht möglich ist!

Bis dahin bleibt gesund.

Die Listigen Bauern!