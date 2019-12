2019 war schon ein tolles Jahr für WasteWalk.

Rund 15 aktive Gruppen in und um Essen. Geschätzte 100 engagierte Bürger unterwegs als WasteWalker. Über 70 WasteWalks allein in 2019. Bei durchschnittlich 2 Müllsäcken je Aktion (vermutlich waren es mehr) haben wir so locker 35 Kubikmeter an Flugmüll aus der Landschaft gesammelt. Also darauf darf man doch sicher stolz sein. Danke an Alle, die dabei waren. Die Messlatte für 2020 ist also hoch gelegt.

Danke an unsere Unterstützer, ohne die wir wahrlich weniger erreicht hätten. Die Entsorgungsbetriebe Essen, das BAUHAUS in Frillendorf, der Arbeiter-Samariter-Bund, die Steuerberater & Wirtschaftsprüfer Krusche Mohr Mohr Gögel und der Bundestagsabgeordnete Dirk Heidenblut.

Wir wünschen allen Menschen für die Zukunft alles Gute. Zuvorderst Gesundheit und Glück. Lasst uns zufrieden sein mit dem was wir haben. Freuen wir uns an den Menschen, die wir unsere Freunde nennen dürfen. Und hören wir aufmerksam auch Denen zu, die anderer Meinung sind als wir selbst. Behandeln wir uns gegenseitig mit Nachsicht, mit Rücksicht und Respekt.

Denn... Machen ist wie Wollen! Nur krasser.



Bleibt sauber!

Marcus Franken und das ganze Team von WasteWalk e.V.