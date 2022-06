Der Tierschutzverein Groß-Essen e.V. lädt am Dienstag, 5. Juli 2022, von 11 bis 15 Uhr interessierte Jugendliche im Alter von 11 bis 16 Jahren zu einem Workshop "Rund um Delfine" ein.

Delfine sind faszinierende Meeressäuger. In diesem Workshop beschäftigen sich die Teilnehmenden näher mit der Art und den Eigenschaften von Delfinen. "Wir entdecken die einzigartigen Sinne dieser intelligenten Tiere, schauen uns ihre natürliche Lebensweise an, aber auch, wie und warum Delfine in Gefangenschaft gehalten werden", kündigt Tierschutzlehrerin Sandra Jansen an.

Der Workshop beinhaltet einen kleinen Pausensnack und eine Abschluss-Überraschung

Kostenbeitrag: 5 €

Infos/Anmeldung:

Ab sofort bei Tierschutzlehrerin Sandra Jansen

jansen@tierheim-essen.org