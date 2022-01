Die Sparda-Bank West spendet 400 Bäume an die Stiftung Unternehmen Wald für ein Wiederaufforstungsprojekt in Essen. Initiiert wurde die Spende von einigen Auszubildenden des dritten Ausbildungsjahrs bei der Sparda-Bank West.

Sie begleiteten die Anpflanzung und legten selbst mit Hand an. Auf dem Ein Hektar großen Areal in Kupferdreh wird in einigen Jahren ein Buchenwald und damit ein wertvoller Lebensraum für Tiere und Pflanzen entstehen. Gleichzeitig binden die Bäume CO2 und tragen so zu einer Stabilisierung des Klimas bei. Für Christina Flegel (2.v.l), Auszubildende bei der Sparda-Bank West, ist das Engagement gelebter Ausdruck des genossenschaftlichen Grundgedankens. „Wir Auszubildenden haben uns überlegt, was zu einer nachhaltigen Genossenschaft gehört. Dabei ist es uns wichtig die Ressourcen, die wir nutzen zu schonen und wieder herzustellen“, erläutert Flegel.

Genossenschaftliches Denken gelernt!

Tobias Rohde, ebenfalls Auszubildender bei der Sparda-Bank Westergänzt: „Wir wollen zeigen, dass wir während unserer Ausbildung lernen, Genossenschaft ganzheitlich zu denken und in einen größeren gesellschaftlichen Zusammenhang zu stellen“. Begleitet wurde das Projekt der Auszubildenden von Stephan Grone, Vertriebsdirektor bei der Sparda-Bank West. „Als die Auszubildenden mit der Idee zu der Spende und der Beteiligung an der Pflanzaktion auf uns zukamen, war der Entschluss, sie in ihrem Vorhaben zu unterstützen schnell gefasst. Schließlich wünschen wir uns als Genossenschaftsbank Auszubildende und Mitarbeiter, die sich ganz bewusst für ihre Region einsetzen“, so Grone.