Vergangenen Dienstag, 5. April, haben Polizeibeamte nach Streitigkeiten an der Dickampstraße eine 24-jährige Frau in Gewahrsam genommen.

Gelsenkirchen. Die 24-Jährige hatte ihren Ex-Freund, einen 28-jährigen Gelsenkirchener, gegen 21.40 Uhr an seiner Wohnanschrift erwartet, als dieser nach Hause kam. Im Zuge von zunächst verbalen Streitigkeiten beleidigte die 24-Jährige den 28-Jährigen, dann beschädigte sie die Jacke des Gelsenkircheners.

Gelsenkirchenerin beleidigt Polizei

Der rief die Polizei. Die eingesetzten Beamten nahmen den Sachverhalt auf, anschließend erteilten sie der 24-Jährigen einen Platzverweis. Die Gelsenkirchenerin reagierte aggressiv und uneinsichtig. Sie beleidigte die Beamten aufs Übelste und gab an, dass sie einem Platzverweis auf keinen Fall Folge leisten werde. Daraufhin nahmen die Polizisten die Gelsenkirchenerin in Gewahrsam. Die 24-Jährige setzte sich zur Wehr, konnte dann aber mittels einfacher körperlicher Gewalt fixiert und ins Gewahrsam gebracht werden. Ein von ihr freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest verlief positiv, sie hatte einen Joint mit Marihuana in ihrer Tasche. Die Polizisten stellten den Joint sicher und leiteten Strafverfahren wegen Beleidigung, Sachbeschädigung, Widerstands und des Besitzes von Betäubungsmitteln gegen die Gelsenkirchenerin ein.