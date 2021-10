Fotoausstellung

"Licht braucht die Seele"

Kann Fotografie Therapie sein?

Oder diese positiv begleiten?

Wir sind der Meinung, dass dies möglich ist ! Und so haben wir in unserem gemeinsamen Projekt versucht, einer Antwort auf diese Frage näher zu kommen.

Ein Teil dieses Projektes bestand darin, Fotografien von in Therapie befindlichen Menschen zu erstellen, die sowohl die Sensibilität der Situation widerspiegeln als auch den Abgebildeten ein positives Bild von sich zu schenken.

Der Fotograf Gregor Wildförster (Fiddler of Light) zeigt in dieser Ausstellung Bilder, die im Rahmen dieses noch laufenden Projektes enstanden sind. Ergänzt wir die Ausstellung durch Werke aus seinem umfangreichen Fundus, die ebenfalls diese Thema in vielfältiger Form behandeln.

Gehen Sie mit uns einen spannenden Weg durch die Vielfalt der Schönheit von Menschen und ihrer Seelen.