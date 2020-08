Lehrer/innen des Berufskollegs Königstraße spenden 3450,00€ an die Ehrenamtsagentur Gelsenkirchen e.V. für das Projekt LernBuddy

Als die Corona-Pandemie im März auch Deutschland erreichte, hatte Jürgen Herbold, Lehrer am Berufskolleg Königstraße, die Idee, Menschen zu unterstützen, die sich für den Gemeinsinn und Zusammenhalt in unserer Stadt aktiv einsetzen.

Schnell und unbürokratisch wurde im Kollegenkreis „gesammelt“. Die Grundidee war, gezielte Hilfen für den Bildungsbereich zu fördern. Schnell wurde der Kontakt zur Ehrenamtsagentur Gelsenkirchen e.V. gesucht.

Die Ehrenamtsagentur Gelsenkirchen e.V. fungiert seit Beginn der Pandemie u.a. als Plattform für alle Netzwerker, die bei der Vermittlung von Nachbarschaftshilfen, Einkaufshilfen etc. aktiv sind und arbeitet mit zahlreichen Akteuren, Vereinen und Verbänden im gesamten Stadtgebiet zusammen.

Eine besondere Idee der Agentur war, eine unkomplizierte Unterstützung für Grundschulkinder anzubieten, um verpassten Lernstoff aus dem letzten Schuljahr aufzuholen. Das Projekt erhielt den Namen LernBuddy. Dazu wurden Abiturienten und Studierende gesucht, die als LernBuddies in den Sommerferien Lernförderung geben.

Als erster Hauptförderer dieses Projektes stellte die Nickel-Stiftung 5000€ zur Verfügung, so dass für die jungen LernBuddies auch ein Anreiz in Form einer Aufwandentschädigung geleistet werden konnte.

Das Projekt schlug aber derart gut ein, dass die Ehrenamtsagentur einen weiteren Förderer brauchte. Fast 100 Kindern konnte mit einem LernBuddy geholfen werden.

Alle LernBuddy sind derzeit im gesamten Stadtgebiet an verschiedenen Lernorten unterwegs und arbeiten mit den Grundschulkindern an ihren Lernstoffen.

Mit der Folgespende der Lehrkräfte am Berufskolleg Königstraße ist die Ehrenamtsagentur in der Lage, das Projekt auskömmlich zu finanzieren.

Die Grundidee, mit dieser Spende gezielte Hilfen im Bildungsbereich anzubieten, wurde somit passgenau umgesetzt.

Die offizielle Spendenübergabe fand statt am:

Freitag, 7. August 2020, um 13:00 Uhr

Ort: Ehrenamtsagentur Gelsenkirchen e.V.

Ahstr. 9

45879 Gelsenkirchen

Tel: 0209 / 179 893 - 0

Vor Ort anwesend

Vom Berufskolleg Königstraße:

• Gorden Skorzik, Schulleiter

• Jörg Plackmann, stellvertretender Schulleiter

• Jürgen Herbold, Lehrer und Initiator der Sammelaktion (angefragt)

Von der Ehrenamtsagentur Gelsenkirchen e.V.:

• Beate Rafalski

• Sebastian Westphal