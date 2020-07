hochgeladen von Jens Wennekers

Informationen/Anmeldeformular

Beginn des Abendstudiums - Staatl. geprf. Betriebswirt

Fachschule für Wirtschaft in Buer bietet noch freie Plätze für berufsbegleitende, kostenlose Weiterbildung zum staatlich geprüften Betriebswirt

In der Fachschule für Wirtschaft in Gelsenkirchen Buer startet nach den Sommerferien wieder die Weiterbildung zum staatlich geprüften Betriebswirt.

An drei Abenden in der Woche können sich die Erstsemester dann für vielfältige Führungsaufgaben qualifizieren. Neben dem Marketingschwerpunkt stellen insbesondere die Planung von Unternehmensstrategien und die Personalführung wichtige Inhalte dar. Das Abendstudium im Berufskolleg am Goldberg richtet sich mit seinem Mix aus Theorie und Praxis insbesondere an berufstätige Kaufleute aus der Region.

Um den Abschluss zu erlangen, müssen die Studierenden der Fachschule zwar keine Studien- oder Semestergebühren bezahlen, sie benötigen aber großes Engagement und Interesse an betriebswirtschaftlichen Analysen sowie strategischen Lösungen. Insofern überrascht auch nicht, dass auch die Unternehmen die hohe Motivation und die fundierten Kenntnisse der Absolventen zu schätzen wissen.

So können die Absolventen der Fachschule für Wirtschaft nicht nur von den branchenübergreifenden beruflichen Chancen, sondern auch von den positiven Gehaltsentwicklungen nach dem Abschluss berichten.

Ganz besonders in Zeiten der Corona-Pandemie und ihrer wirtschaftlichen Folgen möchte die Fachschule für Wirtschaft Arbeitnehmern aus der Emscher-Lippe-Region die Chance bieten, ihre Karriereperspektiven durch eine zukunftsorientierte Qualifizierung deutlich zu verbessern.

Noch gibt es freie Plätze für das neue Semester, das am 17. August beginnt.

Interessierte finden auf der Homepage des Berufskollegs am Goldberg alle wichtigen Informationen sowie die Anmeldeunterlagen, die auch per Email an das Sekretariat geschickt werden können (sekretariat@bkamgoldberg.de).