Schreck in der Morgenstunde: In der Nacht vom 28. auf den 29. Dezember nahm die Bewohnerin einer Wohnung an der Wiesenstraße in der Wohnung einen wildfremden Mann.

Nach Angaben der Polizei hatte sich der Einbrecher durch die Wohnungstür Zutritt zu den Wohnräumen verschafft. Die Bewohnerin wurde wach, als sie gegen 3 Uhr merkwürdige Geräusche hörte. Sie nahm einen Mann in der Wohnung wahr. Als der Einbrecher die Bewohnerin bemerkte, ergriff er dke Flucht.

Wie sich herausstellte, fehlten aus einem Zimmer eine Armbanduhr, ein Handy und eine Spielkonsole.