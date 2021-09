Rund 100 Zusteller sorgen mittwochs und samstags dafür, dass alle erreichbaren Haushalte in Gladbeck den STADTSPIEGEL in gedruckter Form erhalten. Die Damen und Herren sind bei Wind und Wetter unterwegs. Auf jeden Fall sind die Boten sehr wichtige Mitarbeiter, denn wenn sie ihren Job nicht machen, erreichen die Angebote unserer Werbekunden als auch redaktionellen Beiträge nicht die Leser.

Und es ist einfach nicht hinnehmbar, wenn STADTSPIEGEL-Zusteller bei der Ausübung ihrer Tätigkeit beleidigt sowie bedroht werden. So aber geschehen am vergangenen Mittwoch gegen 10 Uhr in Butendorf. Dort war ein Bote als Vertretung unterwegs, als der Mann unverhofft zunächst von zwei und schließlich vier fremden Personen beleidigt als auch bedrängt wurde. Bei den Unbekannten handelte es sich um erwachsene Männer im Alter ab 40 Jahre. Dem Bedrohten gelang die Flucht, ehe es zu körperlichen Attacken kommen konnte. Unter Schock stehend hat der Zusteller seine Arbeit am Mittwoch aber nicht mehr fortgesetzt.

Der Vorfall könnte durchaus aktenkundig werden. Der Zusteller überlegt noch, ob er den Vorfall bei der Polizei zur Anzeige bringen soll.