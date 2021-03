Der Negativtrend in Sachen Corona setzt sich fort: In fast allen Städten des Kreises Recklinghausen - eine Ausnahme stellen lediglich Datteln, Marl und Oer-Erkenschwick dar - sind in den letzten 24 Stunden die Inzidenzwerte mehr oder weniger deutlich angestiegen. Mit Oer-Erkenschwick, Castrop-Rauxel, Gladbeck und Recklinghausen liegen vier Kommunen auch bereits im dreistelligen inzidenzbereich. Auch auf Kreisebene bewegt sich der Inzidenzwert auf die 100er-Marke zu.

Hinzu kommen sieben weitere Todesfälle, die mit Corona in Verbindung gebracht werden. Die Verstorbenen stammen aus Dorsten und Herten (je 2) sowie Castrop-Rauxel, Oer-Erkenschwick und Recklinghausen.

So gibt es aktuell (Stand 20. März, 6 Uhr, in den Klammern die Veränderung im Vergleich zum 19. Februar) im gesamten Kreis Recklinghausen 23.495 (+ 103) bestätigte Corona-Fälle. Von diesen gelten inzwischen aber auch 21.309 (+ 45) als genesen. Die Zahl der Todesfälle liegt bei 736 (+ 7) und schließlich gibt es in den kreisangehörigen Städten derzeit 1.450 (+ 51) aktuell an Corona erkrankte Personen. Der Inzidenzwert wird mit 95,1 (+ 5,4) angegeben.

Nachfolgend die Fallzahlen aus den kreisangehörigen Städten.

Gladbeck: 3.781 (+ 12) Infizierte, 253 (+ 10) aktuell Infizierte, 3.429 (+ 2) Genesene sowie 99 (unverändert) Todesfälle. Der Inzidenzwert liegt bei 119,0 (+ 2,6).

Castrop-Rauxel: 2.626 (+ 19) Infizierte, 215 (+ 3) aktuell Infizierte, 2.351 (+ 15) Genesene sowie 60 (+ 1) Todesfälle. Der Inzidenzwert liegt bei 128,2 (+ 19,1).

Datteln: 1.423 (+ 4) Infizierte, 60 (unverändert) aktuell infizierte Personen, 1.292 (+ 4) Genesene sowie 71 (unverändert) Todesfälle. Der Inzidenzwert liegt bei 54,9 (unverändert).

Dorsten: 2.216 (+ 16) Infizierte, 151 (+ 13) aktuell Infizierte, 2.011 (+ 1) Genesene sowie 54 (+ 2) Todesfälle. Der Inzidenzwert liegt bei 97,7 (+ 18,0).

Haltern am See: 704 (+ 6) Infizierte, 40(+ 2) aktuell infizierte Person, 655 (+ 4) Genesene sowie 9 (unverändert) Todesfälle, Der Inzidenzwert liegt bei 44,9 (+ 5,3).

Herten: 2.531 (+ 9) Infizierte, 101 (- 2) aktuell Infizierte, 2.340 (+ 11) Genesene sowie 92 (+ 2) Todesfälle. Der Inzidenzwert liegt bei 55,5 (+ 0,5).

Marl: 3.308 (+ 3) Infizierte, 211 (- 4) aktuell Infizierte, 3.019 (+ 7) Genesene sowie 78 (unverändert) Todesfälle. Der Inzidenzwert liegt bei 80,9 (-3,6).

Oer-Erkenschwick: 1.363 (+ 6) Infektionen, 91 (- 4) aktuell Infizierte, 1.213 (unverändert) Genesene sowie 55 (+ 1) Todesfälle. Der Inzidenzwert liegt bei 130,5 (- 31,8).

Recklinghausen: 4.506 (+ 21) Infektionen, 258 (+ 15) aktuell Infizierte, 4.060 (+ 5) Genesene sowie 188 (+ 1) Todesfälle. Der Inzidenzwert liegt bei 108,6 (+ 6,3).

Waltrop: 1.025 (+ 4) Infektionen, 59 (+ 1) aktuell Infizierte, 936 (+ 3) Genesene sowie 30 (unverändert) Todesfälle. Der Inzidenzwert liegt bei 47,7 (- 13,7).

21.309 (+ 45) zunächst positiv getestete Personen aus dem Kreis Recklinghausen gelten inzwischen als gesundet und sind aus der häuslichen Isolation entlassen. Das sind entsprechend der aktuellen Empfehlungen des Robert Koch-Instituts diejenigen, die seit mindestens 48 Stunden symptomfrei sind, frühestens jedoch 14 Tage nach Symptombeginn. Die Gesundeten sind übrigens in den jeweiligen Gesamtzahlen der Städte des Kreises Recklinghausen.

Nach dem Bericht der "Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe" (Stand 20. März, 6 Uhr) wurden im Kreis Recklinghausen in der Zeit vom 27. Dezember 2020 bis 18. März 2021 (in den Klammern die Vergleichszahlen für den Zeitraum vom 27. Dezember 2020 bis 17. März 2021) insgesamt 72.968 (+ 90) Impfdosen verabreicht. Geimpft wurden dabei insgesamt 50.855 (+ 81) Personen, von denen 28.742 (- 2) die erste und 22.113 (+ 9) bereits zwei Impfungen erhalten haben. Dies entspricht einer Impfquote von bisher 8,3 (unverändert) Prozent.

Auch die aktuellen Corona-Zahlen der Bezirksregierung Münster liegen vor. Demnach (Stand 18. März, 0 Uhr, in den Klammern jeweils der Vergleich zum 17. März) gab es in Bottrop bislang 4.081 (+ 37) positive Tests. Aktuell an Corona erkrankt sind 140 (+ 30) Personen, 3.800 (unverändert) Personen gelten inzwischen wieder als "genesen" und es werden 94 (unverändert) Todesfälle gemeldet.

In Gelsenkirchen gab es bisher 10.828 (+ 85) positive Testergebnisse und aktuell gibt es 570 (+ 40) an Corona erkrankte Menschen. Es gibt 9.900 (+ 100) Genesene und 346 (+ 1) Todesfälle.

Für Bottrop ergibt sich aktuell (Stand 19. März, 0 Uhr) ein Inzidenzwert (in den Klammern die Veränderung im Vergleich zum 18. März) von 83,4 (- 3,4) und in Gelsenkirchen liegt der Inzidenzwert bei 125,9 (+ 6,9).