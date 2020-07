Das sind mal wirklich gleich zwei gute Nachrichten: In den vergangenen 24 Stunden wurde im gesamten Kreis Recklinghausen keine Corona-Neuinfizierung registriert und gleichzeitig ist die Zahl der Genesenen um 3 Personen gestiegen. Leider gibt es aber sehr wohl einen weiteren Todesfall zu beklagen, der in Verbindung mit Corona gebracht wird: In Castrop-Rauxel verstarb ein 49-jähriger Mann, der positiv auf das Corona-Virus getestet wurde.

So gibt es aktuell (Stand 21. Juli, 10.35 Uhr) im gesamten Kreis Recklinghausen 1.441 (unverändert) bestätigte Corona-Fälle. Von diesen gelten inzwischen 1.373 (+ 3) als genesen. Die Zahl der Todesfälle liegt nun also bei 40.

Nachfolgend die Fallzahlen aus den kreisangehörigen Städten, in den Klammern die Veränderungen gegenüber dem Stand am 20. Juli:

Gladbeck: 294 Infizierte (unverändert), davon 267 (unverändert) Genesene sowie 22 (unverändert) Todesfälle.

Castrop-Rauxel: 141 Infizierte (unverändert), davon 136 Genesene (unverändert) sowie 2 (+ 1) Todesfälle.

Datteln: 57 (unverändert) Infizierte, davon 56 (unverändert) Genesene sowie 1 (unverändert) Todesfall.

Dorsten: 160 (unverändert) Infizierte, davon 154 (unverändert) Genesene sowie 5 (unverändert) Todesfälle.

Haltern am See: 84 (unverändert) Infizierte, davon 84 (unverändert) Genesene.

Herten: 103 (unverändert) Infizierte, davon 99 (unverändert) Genesene sowie 1 (unverändert) Todesfall.

Marl: 142 (unverändert) Infizierte, davon 129 (unverändert) Genesene sowie 1 (unverändert) Todesfall.

Oer-Erkenschwick: 208 Infektionen (unverändert), davon 205 (unverändert) Genesene sowie 3 (unverändert) Todesfälle.

Recklinghausen: 191 (+ 1) Infektionen, davon 181 (+ 1) Genesene sowie 4 (unverändert) Todesfälle.

Waltrop: 61 (unverändert) Infektionen, davon 60 (unverändert) Genesene sowie 1 (unverändert) Todesfall.

1.373 zunächst positiv getestete Personen aus dem Kreis Recklinghausen gelten inzwischen als gesundet und sind aus der häuslichen Isolation entlassen. Das sind entsprechend der aktuellen Empfehlungen des Robert Koch-Instituts diejenigen, die seit mindestens 48 Stunden symptomfrei sind, frühestens jedoch 14 Tage nach Symptombeginn. Die Gesundeten sind übrigens in den jeweiligen Gesamtzahlen der Städte des Kreises Recklinghausen enthalten.

Seitens des Kreisgesundheitsamtes Recklinghausen wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es in den zurückliegenden sieben Tagen 17 (- 3) Neuinfektionen gegeben hat. Die kritische Marke von 50 Neuinfizierten pro Woche auf 100.000 Einwohner liege im Kreis Recklinghausen aber bei 308, womit diese Grenze derzeit also nicht erreicht werde.

Passend zu dieser Aussage ist auch die Statistik "Inzidenzien labortechnisch bestätigter SARS-CoV-2-Fälle pro 100.000 Einwohner in den vergangenen 7 Tagen" der Münsteraner Bezirksregierung. Demnach ergeben sich für den Regierungsbezirk Münster aktuell (Stand 21. Juli, 12.15 Uhr, in den Klammern der Vergleich zu den Zahlen vom 20. Juli) nachfolgende Zahlen:

Kreis Recklinghausen: 3,1 (+ 0,3)

Stadt Bottrop: 5,1 (unverändert)

Stadt Gelsenkirchen: 6,9 (- 1,9)

Kreis Borken: 3,5 (+ 2,4)

Kreis Coesfeld: 0,5 (unverändert)

Stadt Münster: 1,0 (unverändert)

Kreis Steinfurt: 1,3 (+ 0,2)

Kreis Warendorf: 3,2 (- 0,8)

Hieraus ergibt sich ein Durchschnitt von 3,1 (unverändert) neu infizierter Personen im Regierungsbezirk Münster. Für Nordrhein-Westfalen wird ein Durchschnittswert von 6,1 (+ 0,3) Personen angegeben.

Die Zahl der aktuell Infizierten hat sich im Regierungsbezirk Münster von 146 (Stand 20. Juli) um 2 Personen auf (Stand 20. Juli, 12.30 Uhr) 148 erhöht. Gestiegen ist auch die Zahl der bestätigten Infektionen von 7.218 (Stand 20. Juli) um 14 auf aktuell 7.232 (Stand 21. Juli). Im Vergleich zum 20. Juli entspricht dies also einem Anstieg von 0,19 Prozent. Aktuell (21. Juli) werden 13 (- 5) Corona-Patienten in Krankenhäusern behandelt, 6 (- 1) davon intensimedizinisch. Derzeit stehen immer noch 277 (+ 6) zusätzliche Intensivbetten mit Beatmungsmöglichkeit im Regierungsbezirk Münster zur Verfügung.