EInbruch, Sachbeschädigung - und alles, um einem Kindergarten das Sparschwein zu klauen. Das war das Ergebnis einer Straftat, die sich in der Nacht zum Mittwoch (27. Januar) in Gladbeck-Rosenhügel ereignete.

Unbekannte Täter sind in der Nacht auf Mittwoch in eine Kita auf der Horster Straße im Stadtteil Rosenhügel eingebrochen. Sie hebelten ein Fenster im Erdgeschoss auf und durchsuchten ein Büro. Sie erbeuteten den Inhalt eines Sparschweins, das in der Küche stand.

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Einbuch geben können. Wer etwas

gesehen hat oder dazu weiß, wird gebeten, die Tel. 0800/2361 111 anzurufen.