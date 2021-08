Am Samstag, 4:30 Uhr, sollen ein 37-jähriger Gladbecker und ein bislang noch unbekannter Mann in einer Bar am Goetheplatz in Stadtmitte auf einen 22-Jährigen aus Gladbeck eingeschlagen haben.

Anschließend sollen sie die Geldbörse entwendet haben. Der 22-jährige flüchtete nach Hause und informierte von dort aus die Polizei. Durch eine Personenbeschreibung konnte der 37-jährige im Nahbereich angetroffen und vorläufig festgenommen werden.

Der 22-Jährige wurde leicht verletzt.

Beschreibung des zweiten Tatverdächtigen: zirka 32 Jahre alt, kurze dunkle Haare mit grauen Seiten, Bauchansatz, schwarze Lederjacke, khaki-grüner Pullover

Hinweise nimmt die Polizei unter der Tel. 0800-2361-111 entgegen.