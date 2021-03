Auf dem Parkplatz des EDEKA-Supermarktes an der Bottroper Straße in Gladbeck-Mitte sind am Samstag, 13. März, zwei Männer in Streit geraten.

Einer der Beteiligten, ein 32-Jähriger aus Essen, rief gegen 13.30 Uhr die Polizei, und gab an, sein Kontrahent habe offensichtlich eine Waffe dabei.

Bei der Durchsuchung des tatverdächtigen 62-jährigen Mannes aus Gladbeck fanden die Beamten dann auch tatsächlich zwei Schreckschusswaffen und ein Taschenmesser. Die Waffen wurden direkt vor Ort sichergestellt.

Verletzt wurde niemand.