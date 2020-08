Gleich mehrere Pkw-Aufbrüche wurden am vergangenen Wochenende bei der Gladbecker Polizei zur Anzeige gebracht.

Die erste Tat ereignete sich zwischen Freitagabend und Samstagmorgen (14. auf den 15. August). Dabei haben haben unbekannte Täter auf dem Parkplatz des Kleingartenvereins "Im Linnerott" in Butendorf einen Ford C-Max aufgebrochen.

Am Samstagabend wurde dann bei einem Toyota C-HR eine Scheibe eingeschlagen. Dieser Wagen war dem Parkplatz des Kleingartenverein "Fuhrpark" an der Konrad-Adenauer-Allee nahe des Nordpark abgestellt.

In den genannten Fällen erbeuteten die Täter aus dem Inneren der Fahrzeuge ein Navigationsgerät sowie eine kleine Tasche.

Am späten Sonntagnachmittag (16. August) wurden zwischen 17.10 und 18 Uhr an der Halde "Rheinbaben" an der Beisenstraße in Ellinghorst gleich zwei geparkte Autos aufgebrochen. In beiden Fällen wurden auch hier Scheiben eingeschlagen, jedoch flüchteten die Täter ohne Beute.

Ob die Taten in einem Zusammenhang stehen kann die Polizei noch nicht sagen. Vielmehr suchen die Ermittler Zeugen, die eventuell Angaben zu den Aufbrüchen machen können. Anrufe werden unter Tel. 0800-2361-111 entgegen genommen.