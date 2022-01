Stabwechsel im St. Barbara-Hospital

Prof. Dr. Christian Wedemeyer übernimmt Leitung der Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie

Er war fast 25 Jahre lang ein „Gesicht des Hauses“: Chefarzt Dr. med. Thomas Bredendiek hat die Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie am St. Barbara-Hospital Gladbeck über einen langen Zeitraum nicht nur maßgeblich geprägt, sondern als anerkannter Spezialist – mit Blick für „junge Talente“ – auch entwickelt. Jetzt ist er in den wohlverdienten Ruhestand gegangen – wobei: So ganz noch nicht, denn bis Mitte 2022 wird er mit einem Sprechstundenangebot und als Operateur der Klinik und seinem Nachfolger als Chefarzt, Prof. Dr. med. Christian Wedemeyer, noch „in der zweiten Reihe“ zur Seite stehen. Eine symbolische Staffelstabübergabe fand am vergangenen Wochenende statt, und im Herbst folgt – so der Plan – noch ein medizinisches Symposium als Gelegenheit zur „offiziellen Verabschiedung“.

Mit der Leitungsverantwortung für die Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie im zum Leistungsverbund der St. Augustinus Gelsenkirchen GmbH gehörenden St. Barbara-Hospital hat Prof. Dr. Christian Wedemeyer nun zwei wichtige Funktionen im Haus: nämlich als Chefarzt der Klinik und als Ärztlicher Direktor der KKEL GmbH.

Wir wünschen Dr. Thomas Bredendiek einen guten Start in die Ausstiegsphase und Prof. Dr. Christian Wedemeyer alles Gute für seine wichtige Arbeit im Haus und im Leistungsverbund!