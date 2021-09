Nach einem Einbruch in den Automaten eines Selbstbedienungs-Hofladens sucht die Polizei nun nach dem bislang unbekannten Tatverdächtigen.

Ein männlicher Tatverdächtiger betrat am 17. Juni 2021 gegen 03:30 Uhr den Selbstbedienungs-Hofladen an der Konrad-Adenauer-Allee in Gladbeck. Hier hebelte er mithilfe eines Schraubendrehers den Frischmilch-Automaten auf und entnahm die darin befindlichen Einnahmen.

Besonders auffällig ist der tätowierte linke Arm des Mannes.

Hinweise nimmt die Polizei unter 0800/2361111 entgegen.